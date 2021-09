Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg

Verkehrsunfallflucht

Coesfeld (ots)

Den auf dem Realparkplatz am Quellberg in Dülmen geparkten VW Golf eines 79-jährigen Dülmeners beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am 23.09.2021, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr.

Danach flüchtete er, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell