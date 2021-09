Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Langeland/Grauer Audi A5 Sportback beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat einen grauen Audi A5 Sportback beschädigt. Das Fahrzeug stand zwischen 21 Uhr am Dienstag (21.09.21) und 7 Uhr am Mittwoch (22.09.21) an der Straße Langeland. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

