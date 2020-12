Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfallflucht auf dem Triftweg in Helmstedt, Zeugenaufruf

HelmstedtHelmstedt (ots)

Am 18.12.2020, um 17.47 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Triftweg in Helmstedt. Auf Höhe der Hausnummer 57 touchierte er zwei am Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge. Bei beiden Fahrzeugen wurden die linken Außenspiegel zerkratzt, eingedrückt und beschädigt. Der Schaden wurde insgesamt auf ca. 500 Euro geschätzt. Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt es sich um einen schwarzen Opel Astra sowie einen blauen VW Golf IV. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und konnte bisher nicht ermittelt gemacht werden. Es wurden Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Hinweise erbittet die Polizei Helmstedt unter der Telefonnummer 05351-5210.

