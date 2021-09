Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kreuzweg/Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Ein Wohnmobil ist am Mittwoch (22.09.21) mit einem Fahrzeug der Post kollidiert. Gegen 15.45 Uhr war der Fahrer des Postautos auf einem Wirtschaftsweg zwischen Stockum, Am weißen Kreuz und Holtwicker Straße unterwegs. Er wollte in Richtung B474 fahren.

Noch vor dem dortigen Bahnübergang kam ihm der unbekannte Wohnmobil-Fahrer entgegen. Aufgrund der Fahrbahnenge stoppte der Postbeamte sein Fahrzeug so weit rechts wie möglich, um das weiße Wohnmobil vorbeifahren zu lassen. Der Fahrer reduzierte sein Tempo nicht. Als dieser an dem Postfahrzeug vorbeifuhr, beschädigte das Wohnmobil den Außenspiegel. Der Unbekannte fuhr weiter.

Der Fahrer des weißen Wohnmobils ist männlich, soll circa 65 - 70 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, korpulent sein und hat einen dunkelblonden Vollbart.

Die Polizei in Coesfeld bittet den Fahrer des Wohnmobils und weitere Zeugen, sich unter 02541-140 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell