Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/ Polizei schenkt Lebensraum, Einladung zum Medientermin

Coesfeld (ots)

Die Kreispolizeibehörde Coesfeld schenkt Insekten Lebensraum. In den vergangenen Monaten hat die Polizei Coesfeld, in Zusammenarbeit mit dem Biologischen Zentrum Lüdinghausen, Brachland in Lebensraum umgewandelt.

Hinter der Polizeiwache in Lüdinghausen befinden sich rund 550 Quadratmeter Nutzgarten, die zuletzt wenig Zuwendung erhielten. Das wollte die Wachleitung in Lüdinghausen ändern.

Vor allem dank des Einsatzes des Kollegen Frank Bäumer wich das Trostlose verschiedenen Zonen voller Wildblumenmischungen. Die Obstbäume kommen wieder voll zur Geltung.

In weiteren Schritten sollen Bienenstöcke dazukommen. Nistkästen und ein Insektenhotel folgen.

Wir möchten Ihnen den Garten am Dienstag, 28.09.2021, um 14.30 Uhr vorstellen. Die Adresse der Polizeiwache Lüdinghausen lautet Olfener Straße 1.

Anwesend werden unter anderem sein:

- Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr - Abteilungsleiter Thomas Eder - Frank Bäumer - Ilka Brockspieper und Matthias Overkamp vom Biologischen Zentrum

Ihre Zu- oder Absage richten Sie bitte bis zum 24.09.2021 (12 Uhr) an pressestelle.coesfeld@polizei.nrw.de

