Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Sökelandstraße

Pedelecfahrer angefahren und geflüchtet

Coesfeld (ots)

Ein 67-jähriger Pedelecfahrer aus Coesfeld befuhr am Dienstag (21.09.2021), gegen 11.10 Uhr, die Sökelandstraße in Coesfeld stadteinwärts.

Ein weißer Lkw (7,5 Tonner) fuhr in Höhe der Hausnummer 7 an ihm vorbei und touchierte ihn an der Schulter. Durch den Zusammenstoß stürzte der Coesfelder zu Boden. Zusätzlich geriet das Hinterrad des Pedelecs unter den Hinterreifen des Lkw.

Der 67-Jährige gab an, nicht verletzt zu sein. Das Hinterrad seines Pedelecs wurde stark beschädigt.

Der unbekannte Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell