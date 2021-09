Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascherberg, Herbern, Münsterstraße

Coesfeld (ots)

Noch unbekannte Täter setzten in der heutigen Nacht (03.46 Uhr), auf der Münsterstraße in Ascheberg Herbern, fünf Papiermülltonnen in Brand und flüchteten.

Eine Zeugin beobachtete vier Jugendliche beim Zündeln an den Mülltonnen und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Der Brand zerstörte die Tonnen vollständig.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

