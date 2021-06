Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal-Kirchdorf

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall im Kreisverkehr (24.06.2021)

Brigachtal (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstag auf der Marbacher Straße. Eine 58-jährige Renault Fahrerin fuhr vor einem 25-jährigen Skoda Fahrer aus einem Kreisverkehr und bremste, um eine Fußgängerin über die Fahrbahn zu lassen. Der Skoda Fahrer reagierte zu spät und fuhr auf den Renault auf, an dem ein Schaden von rund 3.000 Euro entstand. Den Blechschaden am Skoda schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro.

