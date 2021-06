Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Geldbeutel am Riedsee entwendet (20.06.2021)

Hüfingen (ots)

Einen Diebstahl begangen hat ein Unbekannter bereits am Sonntagnachmittag am Riedsee. Ein 19-jähriger Badegast hatte seine Geldbörse in einer Tasche deponiert. In einem unbeaufsichtigten Moment nahm ein Unbekannter den Geldbeutel an sich, in dem sich eine EC-Karte, Führerschein und Personalausweis des 19-Jährigen befanden.

Sommerwetter ist Badeseewetter - gerade deshalb warnt die Polizei, beim Sprung ins kühle Nass Geldbeutel und Wertsachen nicht unbeaufsichtigt am Liegeplatz zurück zu lassen und es potentiellen Dieben dadurch unnötig leicht zu machen. Weitere Informationen gibt die Polizei unter https://praevention.polizei-bw.de.

