Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen /Hohentwiel /Lkr. KN) - Auto beschädigt beim Rangieren Schild und fährt weg

Singen /Hohentwiel /Lkr. KN (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 12:30 Uhr ist es in Singen in der Mühlenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Auto beschädigte vermutlich beim Rangieren das Speisekartenschild eines Gasthauses und entfernte sich von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen unter 07731/888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell