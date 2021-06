Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) 78-Jährige Radlerin schwer

Villingen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Donnerstagmittag eine 78 Jahre alte Frau in der Bleichestraße zugezogen. Die Frau war mit ihrem Rad auf der Bleichestraße unterwegs und wollte nach rechts in die Herdstraße abbiegen. Wie ein Zeuge zufällig gesehen hat, kam sie in eine Pfütze, wodurch die Reifen ins Rutschten gerieten und sie deswegen stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Frau, die keinen Helm trug, mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

