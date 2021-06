Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Polo-Seitenscheibe eingeschlagen

Schramberg-Tennenbronn (ots)

An einem schwarzen VW-Polo, der auf dem Dorfplatz geparkt war, ist von Mittwoch auf Donnerstag eine Scheibe eingeschlagen worden. Wie die Polizei und der Halter des Autos feststellten, fehlt aber offenbar nichts aus dem Innern. Die Beamten führten eine Spurensicherung an dem Kleinwagen durch. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro aus.

