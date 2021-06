Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkrs. RW) Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Sturz

Dunningen (ots)

Ein 49 Jahre alter Radfahrer ist am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr mit seinem E-Bike in der Seestraße gestürzt. Wie die Polizei feststellte, passierte der Unfall in dem Moment, als er von der Fahrbahn über den relativ flachen Bordstein am Gehweg fuhr. Bei dem Sturz zog sich der Radler, der keinen Helm trug, leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Das E-Bike blieb unbeschädigt.

