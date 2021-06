Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Schlange im Garten irritiert Bewohner

Sulz-Hopfau (ots)

Weil sich eine über einen Meter lange Schlange im Garten aufgehalten hat und diese als möglicherweise giftiges Reptil in Frage kam, hat eine Frau aus dem Hopfauer Ortsteil Niederdobel am Mittwochnachmittag die Polizei angerufen. Ein Streife des Polizeireviers Oberndorf kam vor Ort und identifizierte die Schlange, die sich mittlerweile in einen sicheren Unterschlupf zurückzog, aber lediglich als ausgewachsenes Exemplar einer ungiftigen heimischen Ringelnatter. Die Schlange wurde in ihrem Versteck belassen und die Frau von der Polizei über den nützlichen neuen Gartenbewohner informiert.

