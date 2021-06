Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Aufmerksame Zeugin beobachtet Unfallflucht (23.06.2021)

Tuttlingen (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin ist die Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht zu verdanken, die ein Fahrer eiens Kleintransporters am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr auf der Stockacher Straße begangen hat. Ein 21-jähriger Fiat Ducato Fahrer streifte beim Vorbeifahren einen geparkten Ford und fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden an dessen Außenspiegel in Höhe von rund 150 Euro zu kümmern. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und meldete ihn der Polizei, die den Unfallverursacher im Stadtgebiet antreffen konnte. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Unfallflucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell