Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Mönchengladbach (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Freitag, 7. Mai, um 22.30 Uhr in Odenkirchen an der Kreuzung Zur Burgmühle / Burgfreiheit Verkehrsschilder, die der Beschilderung einer Baustelle dienten, umgestellt und dadurch gefährliche Situationen zwischen anderen Verkehrsteilnehmern verursacht.

Laut Zeugenangaben machte sich eine achtköpfige Gruppe Jugendlicher einen Spaß daraus, die Schilder so umzustellen, dass an einer Fahrbahnverengung für beide Fahrtrichtungen ein Verbot der Durchfahrt angezeigt wurde. Fahrzeugführer, die die "veränderte Verkehrsführung" erst spät erkannten, hätten den Schildern gerade noch ausweichen können.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise von Zeugen, die Angaben zu den jungen Tätern machen können. Diese sollen sich zu Fuß und grölend von der Kreuzung in Richtung Duvenstraße wegbewegt haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 02161-290 entgegengenommen. (jn)

