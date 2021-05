Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Geschäftsräume

Mönchengladbach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Sonntag, 9. Mai, gegen 3.15 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Geschäft an der Friedrichstraße verschafft und nach aktuellem Erkenntnisstand die Kasse aus den Geschäftsräumen entwendet, in der sich ein niedriger dreistelliger Geldbetrag befand.

Nach Zeugenaussagen war der Täter etwa 1,70 Meter groß und trug eine schwarze Kapuze.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell