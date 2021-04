Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Diebstahl von Musikinstrumenten +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, den 29.04.2021, kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt in der Katharinenstraße in Oldenburg. In den Nachtstunden brachen der oder die Täter ein im Obergeschoss der Werkstatt gelegenes Fenster auf und stiegen über dieses in das Gebäude ein. Aus der Werkstatt entwendeten diese anschließend mehrere Geigen und ein Cello. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0441 - 7904115 entgegen. (488344)

