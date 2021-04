Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mit 2,37 Promille als Autofahrer Unfall verursacht +++

Oldenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der Hundsmühler Straße wurde heute um 13.20 Uhr der Verkehrsunfalldienst entsandt, bei der Aufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Verursacher eine starke Alkoholbeeinflussung fest.

In den Mittagsstunden befuhr ein 60-jähriger Oldenburger mit seinem Opel die Hundsmühler Straße.

An der Einmündung zum Hausbäker Weg wollte der Fahrer des Opel in diesen einbiegen. Hierbei stieß der Oldenburger mit seinem Auto auf einen vor ihm stehenden Renault. Durch den Aufprall wurde der Renault nach vorne geschoben und rammte einen ebenfalls stehenden Mercedes. Während an allen Fahrzeugen ein hoher Sachschaden von insgesamt ca. 12.000 Euro entstand blieben die Fahrer des Renault und des Mercedes unverletzt.

Lediglich der Unfallverursacher klagte über eine leichte Verletzung im Gesichtsbereich. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten jedoch einen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab anschließend einen Wert von 2,37 Promille, weshalb diesem eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen wurde.

Gegen den Oldenburger ermittelt die Polizei nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (490290)

