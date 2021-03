Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Kupferkabel im Wert von über 8.000 Euro gestohlen

Frankfurt am Main - Niederrad (ots)

/Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die in der Nacht zum Montag am Bahnhof Frankfurt-Niederrad Kupferkabel im Wert von über 8.000 Euro entwendet haben. Die Täter hatten sich über eine angrenzende Kleingartenanlage Zugang zur Baustelle am Bahnhof Niederrad verschafft, um dort etwa 500 Meter Kupferkabel zu entwenden. Das entwendete Kabel haben sie dann vermutlich mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Am Tatort konnten noch einige Spuren gesichert werden, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden müssen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 063/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

