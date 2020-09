Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe wieder unterwegs.

Menden (ots)

Am gestrigen Dienstag wurde in den Mittagstunden eine 69-jährige Mendenerin Opfer eines Diebstahls. Während eines Einkaufs an der Holzener Dorfstraße wurde sie bestohlen und stellte den Diebstahl des Portemonnaies beim Bezahlen der Ware an der Kasse fest. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen an die Polizei in Menden erbeten.

