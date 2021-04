Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280421-293: Nachts unterwegs ohne gültigen Führerschein

Gummersbach (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppten Polizisten der Wache Gummersbach am Mittwoch (28. April) um 00:30 Uhr in der Dieringhauser Straße einen 69-jährigen Autofahrer. Der 69-Jährige gab an, Medikamente für seinen herzkranken Sohn besorgt zu haben. Bei der Überprüfung seiner Ausweisdokumente stellte sich heraus, dass die Daten auf dem vorgelegten Führerschein nicht mit den Daten des Personalausweises übereinstimmten. Eine Führerscheinabfrage ergab, dass der 69-jährige Gummersbacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

