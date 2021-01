Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zeugen nach Einbruch gesucht

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Auf der Recklinghäuser Straße wurde in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss und kamen so ins Gebäude. Nachdem sie alle Räume durchsucht hatten, flüchteten die Einbrecher - über ein weiteres Fenster - mit Schmuck in unbekannte Richtung. Der Einbruch wurde am späten Mittwochabend gemeldet, die Tat selbst kann aber schon seit Samstagabend (26.12.) passiert sein. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

