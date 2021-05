Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl aus Baucontainer

Mönchengladbach (ots)

Mehrere Kanister, zwei Starkstromkabel und ein Wasserstandrohr - all das erbeuteten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag, 7. Mai, 9 Uhr und Montag, 10. Mai, 7 Uhr aus dem Container eines Baustellengeländes an der Aachener Straße in Zentrumsnähe. Augenscheinlich wurde der Container aufgebrochen und durchwühlt sowie Öl im gesamten Innenbereich ausgeschüttet.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cr)

