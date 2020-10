Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 15. Oktober 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Klein Vahlberg: 9-jähriges Kind nach Unfall leicht verletzt, Zeugen gesucht

Montag, 12.10.2020, gegen 15:30 Uhr

Am Montag, 12.10.2020, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich in Klein Vahlberg, Brauhausstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 9-jähriges Kind leicht verletzt worden ist. Demnach war das Kind zu Fuß am rechten Fahrbahnrand unterwegs, als eine bislang unbekannte Autofahrerin mit ihrem Auto das Kind beim Vorbeifahren streifte. Hierdurch fiel das Kind zu Boden und verletzt sich dabei. Die unbekannte Autofahrerin wendete ihr Fahrzeug nach dem Unfall und setzte ihre Fahrt dann fort, ohne sich um das verletzte Kind weiter zu kümmern. Die Autofahrerin mit blonden Haaren soll 20-30 Jahre alt gewesen sein. Sie habe einen blauen VW, vermutlich VW Golf Plus, gefahren haben. Hinweise an die Polizei in Cremlingen unter 05306 / 932230.

