Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 15. Oktober 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Lack eines PKW zerkratzt

Dienstag, 13.10.2020, 17:45 Uhr, bis Mittwoch, 14.10.2020, 09:00 Uhr

Unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Lack eines zum Parken in der Engen Straße in Wolfenbüttel abgestellten blauen Fords. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

