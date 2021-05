Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Vermisste 61-Jährige unverletzt aufgefunden

Homberg (ots)

Homberg

Vermisste 61-jährige Frau aufgefunden Montag, 10.05.2021, 08:30 Uhr Seit gestern Abend war die 61-jährige Frau B. aus eine Homberger Seniorenresidenz als vermisst gemeldet (siehe Pressemeldung des PP Nordhessen). Bei der Vermisstensuche am Abend und in der Nacht waren auch ein Polizeihubschrauber und Suchhunde eingesetzt. Heute Morgen, um 08:30 Uhr traf eine Fußgängerin die Vermisste im Bereich des Homberger Burgbergs an und nahm sie mit nach Hause. Eine alarmierte Polizeistreife brache die Vermisste wieder zurück in die Seniorenresidenz, wo sie ärztlich untersucht und versorgt wird. Die Vermisste ist körperlich wohl auf. -Es wird gebeten das Foto der Vermissten zu löschen- Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

