Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Großenenglis: Gartenhütte aufgebrochen

Homberg (ots)

Borken-Großenenglis

Einbruch in Gartenlaube Feststellzeit: Mittwoch, 05.05.2021, 17:45 Uhr

In den letzten Tagen brachen unbekannte Täter in der Friedlandstraße in eine Gartenlaube ein. Die Täter verursachten Sachschaden, es wurde nichts entwendet.

Die Täter brachen gewaltsam die Tür der Gartenlaube auf und betraten diese. Sie durchsuchten erfolglos sämtliche Schränke nach Wertgegenständen. Die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens steht zur Zeit nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg/Efze unter Telefonnummer 05681/774-0 Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

