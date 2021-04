Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: 500,- Euro Sachschaden durch versuchten Schuleinbruch

Homberg (ots)

Fritzlar

Versuchter Einbruch in Schulgebäude Tatzeit: 29.04.2021, 17:00 Uhr bis 30.04.2021, 11:30 Uhr In der vergangenen Nacht versuchten unbekannte Täter in ein Gebäude der Ursulinenschule in der Neustädter Straße einzubrechen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Die Täter versuchten mit einem unbekannten Hebelwerkzeug die Seitentür eines Schulgebäudes aufzubrechen. Die Tür hielt dem Ausbruchsversuch jedoch stand. Die Täter flüchteten vom Tatort ohne in das Gebäude eingedrungen zu sein. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

