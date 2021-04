Polizei Paderborn

POL-PB: Bei Streit über Fahrweise mit Messer verletzt - Polizei sucht Zeugin

Paderborn (ots)

(mb) Ein Streitgespräch über die Fahrweise eines Autofahrers endete am Samstagabend Auf der Lieth mit einem Messerangriff. Ein Mann (43) wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht eine Frau, die an dem Streitgespräch teilgenommen hat, sowie weitere Zeugen.

Ein 43-jähriger Paderborner war am Samstag gegen 22.00 Uhr am Willebadessener Weg unterwegs. Im Einmündungsbereich Willebadessener Weg/ Auf der Lieth fiel ihm eine Frau auf, die sich heftig mit einem Autofahrer stritt. Der 43-Jährige ging auf die beiden zu, um der Frau zu helfen. Diese teilte ihm mit, sie sei mit dem Autofahrer in Streit geraten, nachdem dieser mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Willebadessener Weg zur Straße Auf der Lieth gefahren war. Die zunächst verbale Aggression des im Auto sitzenden Fahrers richtete sich dann auch gegen den Paderborner. Plötzlich holte der Autofahrer ein Messer hervor und verletzte den 43-Jährigen an einer Hand. Dann legte der Fahrer den Rückwärtsgang ein und wendete mit quietschenden Reifen. Der verletzte Fußgänger musste zur Seite springen. Im Anschluss fuhr das Auto in Richtung Frohnhauser Weg davon. Die Frau entfernte sich ebenfalls. Von Zuhause alarmierte der Verletzte gegen 22.40 Uhr die Polizei. Die Verletzungen wurden von Rettungssanitätern vor Ort versorgt. Ins Krankenhaus musste der Mann nicht.

Bei dem Täter soll es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten Mann mit schmaler Statur und vermutlich russischer Herkunft handeln. Die Streitgespräche wurden auf Russisch geführt. Der Mann fuhr ein weißes Auto, eventuell ein SUV, mit Wiesbadener Kennzeichen (WI). Das Fahrzeug soll am Abend auf dem Parkplatz am Geschäftszentrum Hardehauser Weg gestanden haben.

Die Polizei sucht jetzt Tatzeugen, insbesondere die bislang unbekannte Frau, und weitere Informationen zu dem gesuchten Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

