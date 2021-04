Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: "NERVEN BEHALTEN, FOKUSSIEREN, ABLIEFERN.....ihr schafft das!!!" Allen Abiprüflingen gutes Gelingen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Friedberg (ots)

"NERVEN BEHALTEN, FOKUSSIEREN, ABLIEFERN.....ihr schafft das!!!" Allen Abiprüflingen gutes Gelingen

Unter diesem Motto wünschten die Einstellungsberater*innen des Polizeipräsidiums Mittelhessen den diesjährigen Abiturient*innen VIEL ERFOLG für ihre bevorstehenden Abiturprüfungen. Eigens zu diesem Anlass hatten sie eine Postkarte, auf welcher das obige Motto der Aktion in Großbuchstaben zu lesen war, entworfen. Noch ein Traubenzucker für den schnellen Energiekick an der richtigen Stelle befestigt und schon konnte Kontakt zu vielen Schulen aufgenommen werden. In enger Absprache mit diesen wurden im Anschluss Pakete geschnürt und an die Schulen übersandt. So landeten die Bündel rechtzeitig vor den anstehenden Prüfungen in den Händen der Abiturient*innen. An zwei Schulen im Wetteraukreis bot sich darüber hinaus die Möglichkeit die Postkarten "persönlich" zu überbringen. Die beiden Einstellungsberaterinnen dieses Landkreises, Corina Weisbrod und Melanie Julius, nahmen die Einladung des Wolfgang-Ernst-Gymnasiums in Büdingen und des Burggymnasiums in Friedberg gerne an. "Wir haben uns total darüber gefreut diese Möglichkeit zu bekommen. Neben den unglaublich vielen virtuellen Dingen der letzten Tage, Wochen und Monate, war es einfach super schön den jungen Leuten beim Wegnehmen der Postkarten wenigstens kurz in die Augen schauen und "VIEL ERFOLG" zurufen zu können", so die beiden Einstellungsberaterinnen. Die Postkarten hatten sie nach Rücksprache mit der Schule, coronakonform auf der Ausstellfläche einer mitgebrachten Ape ausgelegt, so dass diese von den Abiturient*innen auf dem Weg zur Prüfung einfach weggenommen werden konnten. Wir hoffen alle Abiturient*innen konnten in den Prüfungen ABLIEFERN ...und wer weiß,.. vielleicht hat der ein oder andere noch keinen konkreten Plan was er nach dem Abitur machen möchte, nimmt irgendwann unsere Postkarte zur Hand, kontaktiert uns und wir dürfen sie oder ihn auf dem Weg zur Polizei Hessen begleiten.

Melanie Julius

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell