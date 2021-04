Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Motorradfahrer schwer verletzt + Einbruch in Dortelweil + Mercedesstern von Motorhaube geschlagen + Speedfight geklaut + Unfallfluchten

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 21.04.2021

B521 bei Bad Vilbel: Motorradfahrer schwer verletzt

Auf der B 521 kam es am Dienstagabend (20.4.21) zwischen Frankfurt und Büdesheim zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, in dessen Rahmen ein 26-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der Biker wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Unfallursachenfeststellung beauftragt und das erheblich beschädigte Motorrad sichergestellt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 26-Jährige gegen 18.55 Uhr in Richtung Büdesheim unterwegs gewesen, als er in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn abkam und von seiner Maschine geschleudert wurde. Die Bundesstraße war zwischen 19.20 Uhr und 22.35 Uhr voll gesperrt.

Bad Vilbel: Einbruch in Dortelweil

In der Nacht zu Dienstag ist es im Anton-Bruckner-Weg in Dortelweil zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Zwischen 0 Uhr und 5 Uhr hatten Einbrecher eine Balkontür eines Einfamilienhauses aufgehebelt und waren so in die Wohnräume gelangt. Im Haus durchsuchte man diverse Schubladen nach Brauchbarem und stahl neben Bargeld letztlich auch Modeschmuck.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise unter 06031/6010: Wem sind in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Anton-Bruckner-Straße aufgefallen?

Friedberg: Mercedesstern von Motorhaube geschlagen

Den Zorn einer bisher unbekannten Fußgängerin bekam am Dienstagmorgen (20.4.21) der Fahrer eines schwarzen Daimler zu spüren. Gegen 9 Uhr war der Mann in der Kleinen Köhlergasse unterwegs gewesen, als sich unvermittelt eine Fußgängerin vor das Auto gestellt haben soll und ihn zunächst an der Weiterfahrt hinderte. Die Frau soll schließlich ausgeholt- und den auf der Motorhaube angebrachten Stern abgeschlagen haben. Dann soll sie Fotos gemacht haben und schließlich weitergelaufen sein.

Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise bezüglich der bislang unbekannten, weiblichen Person unter Tel. 06031/6010. Diese soll etwa 30 Jahre alt und circa 165 cm groß und von normaler Gestalt sein. Sie trug mittellanges, blondes Haar. Bei ihr befanden sich zwei Kinder im Alter von ungefähr 4 Jahren.

Gedern: Speedfight geklaut

In der Goethestraße haben Diebe zwischen Montagabend (19.4.21, 22 Uhr) und Dienstagvormittag (20.4.21, 11 Uhr) einen in einer Hofeinfahrt parkenden Motorroller von Peugeot geklaut. An dem schwarzen "Speedfight" war das Versicherungskennzeichen "273-KFE" angebracht. Das Kleinkraftrad hat einen Wert von etwa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Büdingen: Unfallflucht auf Parkplatz des Impfzentrums

Zwischen 14.20 Uhr und 15.30 Uhr parkte am Dienstagnachmittag (20.4.21) ein brauner VW auf dem Parkplatz des Büdinger Impfzentrums in der Industriestraße. Offenbar in diesem Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Golf an der linken Seite der Frontstoßstange und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Die Büdinger Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter 06042/96480.

Bad Vilbel: Unfallflucht in der Mozartstraße

In der Mozartstraße in Dortelweil kam es zwischen Samstag (17.4.21, 12 Uhr) und Montag (19.4.21, 8 Uhr) zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen ein geparkter Ford nicht unerheblich an der Heckstoßstange beschädigt wurde. Mögliche Zeugen, die den Unfallhergang im Bereich der 100er Hausnummern hatten beobachten können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden, Tel. 06031/6010.

Ranstadt: Unfallflucht in der Stadener Straße

Zwischen Samstag (17.4.21, 12.30 Uhr) und Sonntag (18.4.21, 16 Uhr) beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Stadener Straße in Dauernheim einen ordnungsgemäß geparkten Opel und verursachte an dessen Frontschürze Beschädigungen in vierstelliger Höhe. Der Verursacher türmte, die Polizei ermittelt. Hinweise erbittet die Polizei in Nidda, Tel. 06042/9648-180.

Friedberg: Unfallflucht in Bahnunterführung

Bereits am letzten Mittwoch (24.4.21) kam es in der Freseniusstraße an der Ecke zur Görbelheimer Hohl zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 9.30 Uhr waren in der dortigen Bahnunterführung ein grauer Seat und ein silberner Opel Meriva mit den jeweils linken Außenspiegeln zusammengestoßen, sodass Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro entstand. Der Meriva älteren Baujahres fuhr unbeeindruckt weiter, ohne sich mit der Unfallgegnerin zuvor abgesprochen zu haben. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise unter 06031/6010. Wo ist ein, am linken Außenspiegel beschädigter, silberfarbener Opel Meriva älteren Baujahres aufgefallen?

Echzell: Nach Unfallflucht in der Hauptstraße - Wichtigen Zeugen gesucht!

Nahe einer Bäckerei ist es in der vergangenen Woche zwischen Montagmorgen (12.4.21, 4 Uhr) und Donnerstagabend (15.4.21, 18.30 Uhr) zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße gekommen, in deren Rahmen ein in Höhe der 60er-Hausnummern geparkter, blauer Ford erheblich beschädigt wurde.

In diesem Zusammenhang suchen die Friedberger Unfallfluchtermittler nun dringend nach einer bislang unbekannten Person, die wohl ein Kennzeichen auf einen Zettel notierte und diesen dann in einen Briefkasten unweit der Unfallstelle geworfen hatte.

Die Person kommt als wichtige Zeugin bzw. wichtiger Zeuge in Betracht und wird gebeten, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

