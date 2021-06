Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen, Lkrs. VS) Hund schnappt nach Joggerin

St. Georgen (ots)

Eine 17-jährige Joggerin ist am vergangen Samstag gegen 9.30 Uhr Im Hochwald von einem Hund gebissen worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Die junge Frau war auf dem dortigen Trimm-Dich-Pfad unterwegs, als ihr eine etwa 50 Jahre alte Frau mit einem Hund entgegen kam. Der mittelgroße braune Hund, der an einer langen Leine war, kam auf sie zu, sprang hoch und biss sie leicht in den Oberarm. Die Hundehalterin, die dunkle kurze Haare hatte und eine Brille trug, zog den Hund nach dem Vorfall zurück. Beide Frauen gingen dann weiter. Die Polizei sucht nun die Hundebesitzerin. Hinweise nimmt die Polizei St. Georgen unter Telefon 07724 9495-00 entgegen.

