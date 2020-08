Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nächtliche Haartransplantation

Germersheim (ots)

Da staunten die eingesetzten Beamten, als sie gegen 02.30 Uhr in einem offenstehenden PKW in der Germersheimer Innenstadt zwei Personen feststellten und eine davon eine frische Kopfwunde - offenbar von einer Haartransplantation - hatte. Eine weitere Person befinde sich gerade noch in der Praxis und hätte ebenfalls eine Haartransplantation bekommen. Da der Preis so günstig gewesen sei, sei man extra dafür aus den Niederlanden nach Germersheim gekommen. Genauso wie die behandelten Personen fand auch der Arzt nichts Ungewöhnliches daran, mitten in der Nacht eine Haartransplantation durchzuführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274-958-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell