Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Stemmen. Zäune beschädigt.

Lippe (ots)

Zwischen vergangenem Donnerstag (14.01.2021) und Montagmittag beschädigten bislang Unbekannte mehrere Zaunelemente am Sportplatz im Osterbrink. Der von den Tätern angerichtete Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich. Unmittelbar am Sporthaus lagen zerbrochene Flaschen, die möglicherweise mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180 entgegen.

