Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer stirbt nach Alleinunfall - Polizei schließt medizinischen Notfall nicht aus

Dormagen (ots)

Am Freitagnachmittag (19.02.), gegen 15:40 Uhr, meldeten Zeugen einen scheinbaren Verkehrsunfall mit einem verunglückten Radfahrer im Ortsteil Stürzelberg. Der 63-jährige Mann wurde beim Eintreffen der Polizei durch Rettungskräfte behandelt. Möglicherweise ein medizinischer Notfall führte dazu, dass der Dormagener in der Ortschaft St. Peter zu Fall kam, als er den Radweg der Bundesstraße 9 in Richtung Köln befuhr. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort verstarb er jedoch kurze Zeit später.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte sollen nun die Ermittlungen des Verkehrskommissariats Grevenbroich zeigen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

