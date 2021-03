Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - randaliert und Beamte angegriffen

Bellheim (ots)

Gestern Abend wurde der Polizei ein randalierender Mann in der Hauptstraße von Bellheim gemeldet. Als die eingesetzten Beamten den 31-Jährigen in der Hauptstraße erblickten, rannte dieser unvermittelt davon und versuchte zu flüchten. Der Fluchtversuch konnte jedoch im Kirchgässel beendet werden. Bei der Festnahme wehrte sich der junge Mann und trat in Richtung der Beamten. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde in seiner Jacke dann noch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sichergestellt. Sowohl der Randalierer, als auch die Beamten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet. Nach einer Blutprobe, musste der Mann den Rest der Nacht in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei verbringen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell