POL-PDLD: Germersheim - Motorradfahrer übersehen

Germersheim (ots)

Gestern Mittag befuhr eine 53-jährige Autofahrerin die Mainzer Straße in Richtung Stadtmitte. An dem dortigen Kreisverkehr übersah sie einen Motorradfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Er musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro entstanden.

