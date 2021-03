Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - versuchter Einbruch

Annweiler (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 19.03.2021 und dem 28.03.2021 kam es zu einem versuchten Einbruch in ein unbewohntes Haus in der Meisterselstraße in Annweiler. Unbekannte Täter schlugen ein Garagenfenster ein und beschädigten einen Rollladen am Wohnanwesen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro, in das Haus gelangten die Täter jedoch nicht. Zeugen die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell