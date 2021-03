Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Landau (ots)

Zu mehreren Sachbeschädigungen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich des Rodenwegs in Landau. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden durch die Farbschmierereien fünf verschiedene Unternehmen geschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 1000 Euro.

