Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201110.4 Itzehoe: Zigarettenautomat aufgebrochen

ItzehoeItzehoe (ots)

Vermutlich in der Nacht zu gestern haben Unbekannte in Itzehoe einen Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet und den Inhalt entnommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Zur Mittagszeit erhielt der Eigentümer des Automaten in der Stettiner Straße / Ecke Königsberger Allee Kenntnis davon, dass Diebe das Gerät geplündert hatten. Die Inaugenscheinnahme durch die Polizei ergab, dass sich die Täter vermutlich durch Aufflexen Zugriff zu dem in dem Automaten enthaltenen Bargeld und zu den Tabakwaren verschafft hatten. Sie entnahmen den gesamten Inhalt von unbekanntem Wert.

Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine. Zeugen, die in der Nacht auffällige Machenschaften an dem Automaten bemerkt haben, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell