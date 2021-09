Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Steinstraße

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Coesfeld (ots)

Am 20.09.2021 gegen 15.38 Uhr hielten Polizisten einen 15-jährigen Nottulner samt Kleinkraftrad in Nottuln auf der Steinstraße an und kontrollierten ihn.

Dabei fiel auf, dass der 15-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Das Fahrzeug stellten die Beamten sicher.

Der Vater des Beschuldigten wurde in Kenntnis gesetzt und erschien am Einsatzort. Eine gesonderte Anzeige gegen den Fahrzeughalter wurde gefertigt(Zulassen des Fahren ohne Fahrerlaubnis).

