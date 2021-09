Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Josefstraße

Autoscheiben eingeschlagen und Kleidung entwendet

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am Samstag, den 18.09.2021, in der Zeit 00:00 Uhr bis 14:30 Uhr, die Seitenscheibe eines auf der Josefstraße in Billerbeck geparkten weißen BMW ein. Von der Rückbank des Autos entwendeten sie eine Jacke sowie einen Jogginganzug und flüchteten unbemerkt.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell