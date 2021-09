Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Grenzweg

Bei einer Kontrolle deckte die Polizei mehrere Verstöße auf

Coesfeld (ots)

Am 18.09.2021 gegen 08:05 Uhr hielten Polizisten einen 43-jährigen Autofahrer aus Dülmen auf dem Grenzweg in Dülmen an und kontrollierten ihn.

Der Autofahrer konnte sich den Beamten gegenüber nicht ausweisen und gab verschiedene Personalien und verschiedene Geburtsdaten an. Dennoch gelang es den Beamten den Autofahrer zu identifizieren. Er war bereits in der Vergangenheit durch die Angabe falscher Personalien aufgefallen.

Weiterhin ergab die Überprüfung der Personalien, dass der 43-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Während der Kontrolle ergaben sich zusätzlich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des Fahrers. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht und verlief positiv.

Bei der Überprüfung des Autos fiel den Polizisten weiter auf, dass die Hauptuntersuchung längst abgelaufen war, die Reifen unzureichendes Profil aufwiesen, die Frontscheibe rechtsseitig einen deutlichen Sprung hatte und die Umweltplakette nicht mit dem am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen übereinstimmte.

Dem Autofahrer wurde auf der Polizeiwache in Dülmen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell