Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Basteiring

Tresore aus Wohnung entwendet

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten am Samstag, 18.09.2021, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 21.45 Uhr, die Wohnungstür einer Dachgeschosswohnung auf dem Basteiring in Coesfeld auf und gelangten so in den Innenraum. Dort entwendeten sie mehrere nicht fest eingebaute Tresore samt Inhalt (Bargeld) und flüchteten.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell