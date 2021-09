Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Marie-Curie-Straße/ Fahrzeuge aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Drei Fahrzeuge haben Unbekannte auf einem Firmengelände an der Marie-Curie-Straße aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen 18.30 Uhr am Donnerstag (16.09.21) und 7 Uhr am Freitag (17.06.21). Bei einem Fahrzeug brachen sie die Beifahrertür und bei einem anderem die Heckklappe auf. An einem Sattelanhänger schnitten die Täter ein Loch in die Plane. Was genau die Unbekannten mitgenommen haben, ist derzeit noch nicht klar. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell