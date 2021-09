Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Disselhook

Unter Betäubungsmittel Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Einen 24-jährigen Autofahrer aus Olfen hielten Polizisten am gestrigen Abend (16.09.2021, gegen 20.10 Uhr) auf dem Disselhook in Lüdinghausen an und kontrollierten ihn. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Einen freiwilligen Drogenvortest lehnte er ab. Ihm wurde auf der Polizeiwache in Lüdinghausen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell