Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, Lkrs. TUT) Linienbus streift Golf 15.2.21

Wehingen (ots)

Wegen einer kurzen Unaufmerksamkeit einer 58-Jährigen Omnibus-Fahrerin kam es auf der Kreisstraße zwischen Wehingen und Heuberger Kreuz am Montagnachmittag zu einem Unfall mit einem Auto. Sie geriet bergauf in der Heuberger Steige mit ihrem Linienbus in einer scharfen Linkskurve zu weit nach links, weswegen sie einen entgegenkommenden Golf einer 54 Jahre alten Frau steifte. Den Schaden am Bus beziffert die Polizei auf 2000 Euro, den am Golf schätzt sie auf 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

