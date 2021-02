Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Snapchat-Bild verrät Hausparty 15.2.21

Rottweil (ots)

Ein Bild von einem Handy hat eine Hausparty am Montagabend im Geigenrain auffliegen lassen. Die Aufnahme mit der feuchtfröhlichen Runde ist über den Messenger "Snapchat" bis zu einem Hinweisgeber gelangt, der die Polizei über das feuchtfröhliche Treiben informierte. Als die Beamten das Wohnhaus aufsuchten, stahlen sich zwei Partygäste gerade schon davon. Zwei 17-Jährige und ein 18-Jähriger, die nicht aus einem Haushalt stammten, trafen die Beamten in Fastnachtsverkleidung und sichtlich unter Alkoholeinfluss aber noch an. Die Beamten notierten sich die Personalien und verständigten die Eltern der beiden Minderjährigen. Nach einer eingehenden Belehrung löste die Polizei die Veranstaltung aus. Die Feierwütigen müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

