Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Landkreis Konstanz) Zwei Junge Katzen Ende Januar bis Anfang Februar mit Frostschutzmittel vergiftet - Polizei Gottmadingen bittet um Zeugenhinweise (26.01. - 02.02.2021)

Hilzingen, Landkreis Konstanz (ots)

Bereits Ende Januar bis Anfang Februar diesen Jahres haben Unbekannte in der Maximilian-Gönner-Straße in Hilzingen zwei junge Katzen offensichtlich mit Frostschutzmittel vergiftet und dabei getötet. Nachdem die Katzen an Nierenversagen zugrunde gingen, erfolgte eine tierärztliche Untersuchung, wobei die Einwirkung von Frostschutzmittel bei den getöteten Katzen festgestellt wurde. Nun Ermittelt die Polizei Gottmadingen (07731 1437-0) wegen einem Vergehen gegen das Tierschutzgesetz und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell